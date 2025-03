Formiche.net - Vi spiego la rilevanza economica del Piano di riarmo europeo. L’analisi di Scandizzo

L’annuncio di Ursula von der Leyen riguardo aldipropone una scelta cruciale per l’Unione europea, in risposta a una sfida non più eludibile al suo disegno istituzionale. Il, che mira a mobilitare fino a 800 miliardi di euro, suscita molti interrogativi, sia dal punto di vista della determinazione necessaria da parte degli stati membri, sia da quello del suo impatto sulla economia europea di breve e lungo termine. Molti si domandano se e come esso possa essere sostenibile e quali sacrifici saremmo costretti a sopportare, se i governi europei decidessero di adottarlo e di procedere speditamente nella sua esecuzione.I costi previsti sono elevati e sembrano richiedere sacrifici eccessivi a molti degli stati membri i cui bilanci pubblici sono già oberati da oneri sociali crescenti.