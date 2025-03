Ilrestodelcarlino.it - Verucchio si mobilita per Luca. Cena benefica per donargli un’auto

È un piccolo, grande gesto che potrà fare la differenza nella vita di. Aiutare con unala sua famiglia ad acquistaresu cui possa finalmente salire con la sua carrozzina. Una festa, quella di domenica al ristorante la Tramontana, pensata tutta per lui.Brancaccio, 18 anni a giugno, è nato prematuro e disabile dalla nascita. I suoi problemi fisici lo costringono a spostarsi in carrozzina. A, dove vive con la famiglia, tutti lo conoscono e gli vogliono bene. È un ragazzo speciale, per la simpatia e la solarità che emana. I medici specialisti che l’hanno in cura dalla scorsa estate lo hanno indirizzato verso l’uso di una carrozzina diversa, per rendere il ragazzo più autonomo e libero negli spostamenti. "Non ha più quella a spinta, molto pratica da ripiegare e caricare in auto, ma una carrozzina nuova motorizzata", spiegano mamma Iuliana e babbo Ferdinando.