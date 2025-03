Verdone | In Vita da Carlo ho lavorato con la polmonite avevo due focolai

Leggi su Open.online

«Le ultime due settimane della serie “da” le ho fatte con laduecon i polmoni. Il medico mi diceva: “ma stia a casa” e io: “non posso perdo tre attori”. E lui sconsolato mi ha detto: “prenda questo e mi raccomando non prenda spifferi”. Gli ultimi tre giorni: il fonico mi diceva ti ammiro ma non si sente la voce. È vero sembravo un asmatico».scherza durante la presentazione, a Roma, di Italian Global Series, il festival che si svolgerà a Rimini e Riccione dal 21 al 28 giugno.è testimonial della rassegna che gli attribuirà il premio dell’Excellence Award. L’attore e regista ha spiegato che «dopo 4 anni e quattro stagioni della serie, adesso il mio prossimo progetto è un film». La quarta stagione didaandrà in onda tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, non c’è ancora una data ufficiale.