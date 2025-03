Lapresse.it - Verdone, i film con storie di donne portano più pubblico al cinema

“Non è vero che isono vuoti. La gente è ritornata nelle sale. Ildi Genovese ha fatto incassi. Dipende soltanto dalla bontà e dall’originalità del, se è noioso non attira, se non ha un passaparola non funzione. Ci vogliono igiusti. Quelli al femminile sono ipiù interessanti. Infatti sono lechela gente ale stiamo vedendo esordi da applausi: Valeria Golino ha fatto un lavoro splendido, quando c’è un prodotto di valore va sottolineato. Abbiamo avuto l’esordio di Margherita Buy, di Claudia Gerini. Lecon leattraggono molto di più”. Così Carlodurante la presentazione di Italian Global Series, il festival che si svolgerà a Rimini e Riccione dal 21 al 28 giugno. “Mi sono dato molto da fare per le sale abbandonate – prosegue– ho posto il problema poi ho fatto un passo indietro perché ci devono pensare i governatori, i produttori, le associazioni”.