Verdone all’Italian Global Series Festival “Non credo farò più serie”

ROMA (ITALPRESS) – C’è anche Carlotra i nomi degli artisti che riceveranno gli Excellence Award nella prima edizione dell‘Italianche si svolgerà a Riccione e Rimini dal 21 al 28 giugno. Una manifestazione che, nelle intenzioni della Sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, mira a trasformare la Riviera Romagnola in “una Cannes della fiction. Otto giorni in cui a farla da protagonisti saranno artisti e produzioni dall’Italia e dall’estero” nonché “un’ulteriore occasione per richiamare l’attenzione del mondo e alimentare il racconto sulle nostre bellezze e le eccellenze di cui la Penisola può vantarsi”.Insieme a, riceveranno l’Excellence Award Eelena Sofia Ricci, Evangeline Lilly (protagonista di “Lost”), Giorgio Moroder e Adjoa Andoh (la regina nella“Bridgerton”).