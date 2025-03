Sport.periodicodaily.com - Venezia vs Napoli: le probabili formazioni

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I partenopei in piena corsa per il titolo sbarcano in laguna dove troveranno un avversario che sta lottando disperatamente per la salvezza.vssi giocherà domenica 16 marzo 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Penzo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari non mollano la lotta per la salvezza che però continua a distare cinque punti. La squadra di Di Francesco è reduce da tre pareggi consecutivi ed è quindi alla ricerca di una vittoria che manca da tre mesi e che possa dare uno scossone alla sua classifica.Dopo cinque pareggi consecutivi, i partenopei sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno battendo la Fiorentina. Un successo che ha consentito alla squadra di Conte di rimanere a -1 dall’Inter capolista, e in virtù di ciò non sono più consentiti passi falsi.