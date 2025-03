Biccy.it - Varrese e Anita su Beatrice e i suoi fan: “Si sono ricreduti, ci chiedono scusa”

Il Grande Fratello 17 si è riacceso con un’inaspettata dinamica a un anno dalla finale. Nelle ultime settimane i commenti diLuzzi durante le puntate del reality hanno fatto molto discutere, soprattutto perché spesso difende personaggi come Chiara, Lorenzo e Shaila, che hanno personalità molto, molto simili a quelle che un anno fa lei nella casa ha attaccato e dalle quali si è spesso difesa. Non prendiamoci in giro, se Spolverato e il suo clan (è così che lui chiama il suo gruppetto) fossero stati al GF 17, sarebbero andati a braccetto con MassimilianoOlivieri e Letizia Petris.A me viene da dire che laopinionista sarebbe stata la peggior nemica dellaconcorrente (una delle migliori della storia del Grande Fratello). Moltissimi utenti sui social stanno contattandoe Massimiliano dicendo di essersisu quanto accaduto un anno fa al GF.