Valle del Bidente nelle carte storiche

In occasione dell’edizione 2025 della Giornata Nazionale del Paesaggio, l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena propone l’incontro ‘Storie di comunità della vallata delraccontate dalled’archivio’. Alessio Boattini, docente presso il dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna, ricercatore nel settore antropologico, ricostruirà, anche attraverso documentazione archivistica conservata in Istituto, le vicende di luoghi del nostro Appennino come San Paolo in Alpe e Ridracoli, nell’ambito del progetto ‘Alpe Appennina’ per la storia delle montagne fra Romagna e Toscana. Per l’occasione sarà allestita una mostra di documenti originali conservati in Archivio. L’appuntamento è domattina alle 10 presso la sede di via dei Gerolimini 6. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti disponibili.