Ilgiorno.it - Valganna, scontro tra auto e furgone: gravissimi due ragazzi

(Varese), 13 marzo 2025 – Grave incidente oggi, giovedì 13 marzo, lungo la SS233 nel territorio di, in provincia di Varese. L’allarme per lo schianto è scattato intorno alle 14. A scontrarsi un’guidata da una giovane di 27 anni e un. Il bilancio è drammatico. Ad avere la peggio le persone che si trovavano a bordo della vettura, la giovane conducente e uno dei passeggeri dell’, un ragazzo di 21 anni, entrambi in condizioni gravissime.conducente dell’e passeggero 21enne La 27enne è stata soccorsa e portata in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese con pesanti traumi alla testa, al torace e a una gamba. Il ragazzo di 21 anni, che occupava il posto del passeggero, è stato portato in codice rosso al San Gerardo di Monza con l’elisoccorso con ferite alla testa, al bacino e all’arto inferiore.