Internews24.com - Vaciago analizza: «La Juve di Motta vince con l’Inter ma pareggia col Venezia. Chi resta…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, direttore di Tuttosport,il momento dellantus che non è, allo stato attuale delle cose, per nulla esaltanteIl direttore di Tuttosport, Guido, hato la situazione in casantus. Il giornalista ha evidenziato, tra le tante cose, la capacità dei bianconeri dire con le grandi comema di frenare con le squadre più piccole.PAROLE – «La certezza è che fallire anche la prossima stagione non è più una possibilità per chi rimarrà al comando della. Quasi certamente non Thiago. Inutilere, per l’ennesima volta, le sue carenze. È più sincero ammettere che si è trattato di un clamoroso abbaglio collettivo. Nessuno, a giugno aveva ipotizzato una stagione così difficile e deludente: era apparsa una scelta brillante e condivisibile, veniva da una stagione memorabile al Bologna, aveva l’aplomb giusto e idee effervescenti.