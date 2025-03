Vacanze in Sicilia a 1 euro Il contest del Comune di Siculiana | offerti albergo cena aperitivi e spiaggia Ecco come partecipare

Leggi su Open.online

Trascorrere un weekend inpagando solo un? A(Agrigento), è possibile. L’ente del turismo delche conta appena 4 mila abitanti ha lanciato un’iniziativa per attirare visitatori in bassa stagione: dieci coppie maggiorenni potranno usufruire di una vacanza con alloggio, pasti e tour guidati inclusi. Il progetto è pensato per incentivare il turismo nella cittadina costiera durante i mesi meno affollati. I vincitori dell’iniziativa potranno soggiornare gratuitamente per due notti in una delle strutture partner dell’ente del turismo, pagando esclusivamente la tassa di soggiorno di un. La prima delle coppie fortunate godrà della vacanza dal 4 al 6 aprile.Per aggiudicarsi uno dei dieci posti disponibili, coloro che voglionodevono realizzare entro il 15 marzo un video in cui entrambi i candidati spiegano perché desiderano visitare