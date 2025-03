Ilgiorno.it - Utenti Tim e la truffa delle suonerie e dell’oroscopo: un affare da centinaia i milioni

Milano, 13 marzo 2025 - La Procura di Milano ha chiuso le indagini della Gdf su una presuntasui servizi di telefonia e in questo caso ha definito il filone, a carico di 12 persone per frode informatica, sulla vicenda degli "" di Tim, che si "sono visti addebitare, per il periodo 2017/2020, importi non dovuti per attivazioni indebite di servizi premium cosiddetti Vas", come giochi,, oroscopi e meteo. Come spiega la Procura, i presunti profitti di Tim spa sarebbero stati di oltre 102di euro. Il primo filone sul caso WindTre è già a processo. La nuova indagine del pm Francesco Cajani era venuta a galla poco più di un anno fa con un maxi sequestro da circa 322di euro, con Tim spa, non indagata, a cui erano stati sequestrati quasi 250. Sequestro, poi, annullato a fine aprile.