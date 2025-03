Iodonna.it - Usa secondo mercato per le nostre esportazioni: prosecco a pecorino tra i più vulnerabili

Leggi su Iodonna.it

Questi i prodotti italiani più a rischio con i dazi minacciati dal presidente degli Stati Uniti Trump. – Lo dice uno studio Nomisma per Cia-Agricoltori Italiani. Ma anche vini Dop con prezzi di fascia media, come il: «Quasi il 98% delle bottiglie italiane», stima l’Unione Italiana Vini (Uiv). – Con l’ipotesi dazi al 25%, il danno per il vino italiano sarebbe di circa 470 milioni di euro solo per gli effetti diretti, quelli indiretti sull’export globale fino a quasi un miliardo di euro. Leggi anche ›, cento anni di storia di vino nel patrimonio Unesco del Vino Intanto Bruxelles si prepara a contrattaccare con un piano che colpisce le Harley Davidson, il bourbon, gli yacht di lusso e anche soia e carne per un controvalore complessivo di 22,5 miliardi di euro.