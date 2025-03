Thesocialpost.it - Usa, cane preme il grilletto con la zampa incastrata e spara al padrone

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo in Tennessee si trova in ospedale dopo essere stato ferito da un colpo di pistola partito accidentalmente. Are ilsarebbe stato il suo, che durante la notte è salito sul letto.Leggi anche: Giallo in Italia: trovato morto così, in casa, con una ferita sul collo. La terribile scopertaLa dinamica dell’incidenteLa pistola, priva di sicura, si trovava sul letto. Il, nel muoversi, ha inavvertitamente incastrato lanel, facendo partire il colpo. Il proiettile ha colpito la gamba sinistra dell’uomo, che si trovava a letto con una donna. La compagna, illesa, ha riferito alla polizia di Memphis di essersi svegliata di soprassalto per il rumore dello sparo e il movimento improvviso del.L’uomo ricoverato, ma fuori pericoloI soccorsi sono arrivati subito.