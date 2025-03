Lapresse.it - Usa: amministrazione Trump ritira nomina Weldon a guida Cdc

Washington (Usa), 13 mar. (LaPresse/AP) – La Casa Bianca hato ladi David, ex deputato della Florida, alladei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), agenzia federale Usa che funge da organismo di controllo sanitario. La commissione sanitaria del Senato ha annunciato nella mattinata locale di oggi la cancellazione dell’udienza prevista per ladi, a causa del ritiro. L’udienza per la conferma diera in programma per oggi ma fin dallasi era sollevato un dibattito a causa delle sue posizioni anti-vaccini.