Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 13 03 25

Ci avete fatto caso a come ultimamente, specie riguardo ai programmi made in PierSylandia, si sollevi spesso e volentieri incredibile indignazione di fronte ai comportamenti oggettivamente discutibili di alcuni dei protagonisti ma poi, nella pratica, a parte qualche tirata d’orecchi “di facciata” (quando va bene, eh, che spesso manco quella.) non si faccia ASSOLUTAMENTE NULLA per arginarli e metterci un freno, anzi paradossalmente gli venga dato ancora più spazio “purché se ne parli“, nell’evidente speranza che il carciofo di turno gli faccia raggranellare qualche punticino di share in più?Lo vediamo al Grande Fratello, dove spadroneggia quell’impunito Lorenzo Spolverato che ne ha dette e ne ha fatte talmente tante in questi sei mesi (l’ultima in ordine cronologico è stata quella di saltare sul letto di Stefania Orlando con le scarpe, completamente a sfregio di una donna che gli potrebbe essere madre) che da fuori è più o meno da ottobre invocano a gran voce la sua squalifica e invece lì dentro non solo non s’è mai beccato nemmeno una nomination d’ufficio di quelle tanto per dare il contentino al pubblico, ma l’hanno pure gratificato con una sequela di sorprese che agli altri manco messi tutti insieme, e lo vediamo anche adove c’è il suo alter ego brizzolato, Giuseppe.