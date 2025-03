Isaechia.it - Uomini e Donne, ex corteggiatrice racconta il momento buio che sta attraversando: “Giornate a letto, chiusa in casa”

Un’ex protagonista diha confidato di star vivendo un “periodo nero”.Stiamo parlando di Gaia Gigli, che nel corso della scorsa stagione diaveva corteggiato il tronista Daniele Paudice.L’exdel dating show di Maria De Filippi ha condiviso delle Instagram stories parlando apertamente ai follower del suo recente stato emotivo. “E’ da un po’ che non facevo delle storie parlate e qualcuno di voi se n’è anche accorto“, ha esordito Gaia, che ha dunque spiegato:Purtroppo ho passato un periodo di alti e bassi in cui non sono stata bene proprio a livello psicologico, infatti ho passato dellein, senza vedere nessuno o sentire nessuno. Ho deciso di parlarne proprio perché so che ci sarà qualcuno che magari sta vivendo un periodo come il mio.