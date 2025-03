Iodonna.it - Unghie corte, impeccabili e rosso scuro per la fashion victim più famosa che ci sia.

Amate da Madonna e Lady Diana alla fine del secolo scorso, leciliegia non sono mai passate di moda. Classiche, intramontabili e versatili sono il dettaglio che Sarah Jessica Parker ha scelto di indossare qualche giorno fa, ricordandoci di quando, ogni tanto, i grandi classici siano proprio ciò che rende un look speciale. Sarah Jessica Parker: altezza, look, “Sex and the City”, amori guarda le foto La manicure di Sarah Jessica ParkerIn occasione della sfilata per i cento anni di Fendi, durante la MilanoWeek 2025-26, che ha commosso e catalizzato l’attenzione su celebrity e look d’archivio, lapiù celebre che ci sia ha deciso di portare in front row un dettaglio intramontabile: leciliegia.