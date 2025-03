Lanazione.it - Un’associazione terranuovese vince un concorso di Estra sulle buone pratiche

Arezzo, 13 marzo 2025 – Si è tenuta ieri all’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Firenze, la cerimonia di premiazione della quarta edizione della Call to Action “L’Energia delle”, promossa dalla Regione Toscana. Ed è salita sul podio anche l'associazione valdarnese "Abbracciamo il Valdarno Aps" di Terranuova Bracciolini, attivamente impegnata nella promozione dello sport unificato da ottobre 2021, concentrandosi su percorsi sportivi per ragazzi con disturbi dello spettro autistico e disabilità del neurosviluppo. In Toscana erano 62 le candidature. L’evento ha visto la partecipazione di autorevoli figure istituzionali e del mondo dello sport.S.p.A., multiutility attiva nel settore energetico e da anni impegnata nella promozione dello sport, ha premiato oggi i vincitori della quarta edizione della Call to Action “L’energia delle”, un’iniziativa che riconosce e valorizza le associazioni sportive che si distinguono per il loro impegno educativo attraverso lo sport.