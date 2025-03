Calciomercato.it - “Un’altra opportunità”: salta l’esonero per Thiago Motta?

Traballa la panchina del tecnico della Juve dopo la fragorosa sconfitta di campionato contro l’AtalantaStagione per il momento fallimentare per la Juventus, con il progettoche per il momento non ha riportato la ‘Vecchia Signora’ ai vertici del calcio italiano.Giuntoli e(Ansa) – Calciomercato.itLa Juve è uscita in malo modo dall’Europa e dalla Coppa Italia, oltre a rischiare adesso di mancare l’obiettivo quarto posto in campionato, fondamentale anche per sanare le finanze oltre evidentemente a rafforzare la parte sportiva. La batosta di domenica contro l’Atalanta pesa come un macigno e solo l’accesso alla prossima Champions League salverebbe la stagione.si gioca la panchina nelle prossime dieci giornate, ma la sua posizione è sempre più delicata alla guida della Juventus.