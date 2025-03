Ilrestodelcarlino.it - Unahotels, non bastano tre quarti perfetti Finale da horror, Tenerife rimonta e vince

REGGIO EMILIA7484REGGIO EMILIA: Winston 9 (3/6, 0/4), Barford 12 (1/6, 2/4), Grant 2 (1/1, 0/1), Gombauld 2 (1/2, 0/1), Faried 14 (7/8); Uglietti (0/4), Faye 10 (5/8), Smith 9 (3/3, 0/1), Cheatham 13 (2/3, 3/5), Vitali 3 (0/1, 1/2). N.e.: Chillo, Gallo. All.: Priftis. LA LAGUNA: Huertas 22 (6/11, 2/8), Kramer 25 (1/2, 7/9), Scrubb 13 (3/3, 1/1), Abromaitis 2 (1/1, 0/1), Shermadini 2 (0/2); Costa 4 (1/2, 0/1), Sastre 3 (0/1, 1/3), Guerra 5 (1/2, 0/1), Doornekamp 8 (1/2, 2/7), Riga. N.e.: Kostadinov All.: Vidorreta. Arbitri: Kozlovkis (Let), Vulic (Cro), Manniste (Est) Parziali: (20-14, 40-31; 61-51) Note: T.l.: Reg 10/12 Ten 17/23. Rimb.: Reg 31 (Faried e Faye 7) Ten 35 (4 con 5). Ass.: Reg 18 (Uglietti 6) Ten 22 (Huertas 8). F. Tec.: Fernandez al 19’15" (37-31), Vidorreta al 20’ (40-31).