Sport.quotidiano.net - Una volata da Champions. Bologna, calendario in salita. Otto big match per sognare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Trenta punti sul piatto, sei squadre in lizza, sei calendari da soppesare ma quello delche ‘pesa’ tantissimo. In palio c’è il quarto posto che vale la, ma anche i premi di consolazione non sono da disprezzare: un pass per Europa League e Conference League. Sapendo che incideranno alcune variabili. Chi vince la Coppa Italia ha diritto a un posto in Europa League, così come si aggiudica la Conference. Chi alza al cielo l’Europa League invece stacca un biglietto per lae, nel caso di piazzamento in campionato tra le prime quattro, libera un quinto ‘slot’ per la stessa. Mille variabili (Roma, Lazio e Fiorentina, in campo stasera, renderanno il quadro più chiaro) e una sola certezza da cui partire: l’attuale classifica. Posto che le prime tre, Inter, Napoli e Atalanta, giocano una sorta di ‘triangolare lungo’ per lo scudetto, tra i 52 punti della Juve e i 44 del Milan (l’Udinese a 40, ancorché in splendida forma, ad oggi sembra molto lontana da prospettive d’Europa) c’è un cuscinetto di quattro squadre: la Lazio a 51 punti, ila 50, la Roma a 46 e la Fiorentina a 45.