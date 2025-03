Sport.quotidiano.net - Una Virtus in affanno cade col Real

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 13 marzo 2025 – Differenza di motivazioni, un organico rimaneggiato, e un’avversaria che invece di motivazioni ne ha da vendere. La ricetta della sconfitta della, 67-80, nella sfida con ilMadrid sta in gran parte qui. Bianconeri in partita solo per i primi minuti, fino a quell’8-8 frutto più delle giocate individuali di Tucker che dal gioco di una squadra sempre insotto il punto di vista fisico e di energia. Inconsciamente la testa dei bianconeri è forse già a Napoli dove domenica lasi gioca un insidioso testa-coda fondamentale per il proprio percorso in campionato, anche se va reso merito alla formazione di Dusko Ivanovic di averci provato. Nel prepartita, il patron bianconero Massimo Zanetti, insieme al presidente della SefCesare Mattei hanno presentato la maglia celebrativa per i 25 anni dell’Eurolega, indossata nell’occasione dalle V Nere con le 4 F disposte a croce, “Forte, Franco, Fermo, Fiero”, il primo storico distintivo sociale proprio della Casa Madre Sef