Liberoquotidiano.it - "Una vergogna dopo l'altra". Il nuovo stemma del Milan? Fa infuriare i tifosi rossoneri | Guarda

Nuova stagione,allenatore - forse - e. Ilsi prepara alla rivoluzione da agosto 2025. Secondo le prime indiscrezioni pubblicate su X da Öpaleak, dovrebbe introdurre un cambiamento storico nel design dell'iconica divisa rossonera. Per la prima volta nella sua storia, la maglia home delpresenterà unomonocromatico al posto di quello storico in versione multicolore. La divisa, però, manterrà le tradizionali strisce verticali rossonere. Queste saranno poi arricchite da un sottile motivo in rilievo raffigurante un diavolo. Sui social, però, tantissiminon hanno accolto di buon grado la rivoluzione di stile del Diavolo. "Ce la mettono proprio tutta per prendersi insulti", "Giù le mani dai nostri simboli", "Ma perché sto schifo", "Unal'", "Orribile", "Forza biancorossi".