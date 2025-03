Strumentipolitici.it - Una tregua "tanto per” non piacerà a Mosca

Il cessate-il-fuoco di 30 giorni non condizionato, accettato da Kiev su proposta di Washington, avvicina la pace in Ucraina? Assolutamente no. Anzi potrebbe persino dilatare ulteriormente i tempi.I russi avevano già proposto due tregueNonostante minacci “sanzioni devastanti”, Trump sa perfettamente che la proposta risulta difficilmente ricevibile da. Certo, il diniego del Cremlino scatenerà i tifosi filo-ucraini, che sbraitano nell’attribuire tutte le colpe ai russi. I fatti però raccontano un film diverso, che non ha nulla in comune coi cori da stadio. Putin infatti aveva proposto unagià nel 2023 e pure nel febbraio del 2024. Ne aveva dato notizia l’agenzia internazionale Reuters: Putin proponeva di congelare il conflitto allo stato attuale e non era disposto a cedere alcun territorio ucraino controllato dalla Russia.