Una mostra sui gatti per sostenere l’Infermeria felina

Unatutta dedicata aie per i. Domenica, a partire dalle 15.30, lo spazio espositivo Lapilli di via Garibaldi a Lugo ospiterà un percorso artistico a tema felino, promosso perle attività deldi Bizzuno. Saranno esposte opere ispirate al gatto, simbolo di mistero, indipendenza e bellezza. L’intero ricavato della loro vendita sarà destinato ale spese per la cura e il benessere deiospitati pressodi via Buscaroli a Bizzuno. "L’evento – spiega Marianna Gianstefani, presidente di Enpa Lugo – nasce da un’idea di Sergio Nuti, titolare di Lapilli, un grande amante degli animali, consapevole delle difficoltà che vivono quotidianamente i volontari per la cura dei nostri amici pelosi". Laospita numerose opere tra dipinti, ceramiche, disegni, sculture offerte daglii artisti che hanno aderito all’iniziativa anche da fuori regione.