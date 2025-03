Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … il Canicattì dell’epoca d’oro dei campi polverosi in terra battuta

Leggi su Glieroidelcalcio.com

LadelDopo la doverosa parentesi per il ricordo del grande Bruno Pizzul, torno per l’ultima tappa siciliana per presentare un’altra bella e semplicedel calcio di provincia. Siamo in particolare a Sud dell’isola, a, in provincia di Agrigento.Laè molto semplice e rappresenta una delle pochissime in mio possesso ad essere priva di segni identificativi quali lo sponsor o lo stemma sociale, ma io la trovo molto bella ed affascinante allo stesso modo.FronteE’ un modello invernale a maniche lunghe prodotto dalla Ennerre ed è di colore rosso con tre sottili strisce orizzontali bianche sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Il colletto e i polsini sono di colore bianco così come il numero 13 cucito alla.Il numero 13Bellissime sono le foto in campo dove si vede chiaramente questo modello usato dalla squadra in campo e il numero 10 sulle spalle di un calciatore della squadra siciliana.