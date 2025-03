Ilrestodelcarlino.it - Una ingiustizia verso le persone fragili

Sono un amministratore di sostegno volontaria e sottolineo volontaria, di una disabile che non ha familiari che la assistono. Mi associo alle proteste di ANFFAS e non solo, per la inqualificabileperpetrata nei confronti delle, facendo pagare loro le spese per la revisione dei rendiconti. Rendiconti che dovrebbero essere controllati dal Tribunale, che invece incarica liberi professionisti, senza per questo accollarsi le spese. In un paese normale e civile, dove levengono veramente tutelate, questo non succederebbe. Ancora più grave il fatto che la politica è assente e silente, sia a livello nazionale che regionale. È una vergogna. Diana Zanetti