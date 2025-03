Ilgiorno.it - Una giornata di guai alla stazione di Crema. Guasti e risse, e a pagare sono i disabili

, 13 marzo 2025 – Non c’è pace per l’ascensore, né per io chi pensa che ladebba essere un posto vivibile. E i fatti di martedì lo dimostrano. Apre il nuovo bar della, dopo che il vecchio proprietario se n’è andato e l’esercizio è rimasto serrato per mesi. Il nuovo gestore ha instto porte blindate, perché troppi homeless forzano gli ingressi della sala d’aspetto per passarci la notte, e lui vuole evitare di trovarseli nel bar la mattina. Già dalle prime ore di martedì qualcuno segnala che cosa non funziona: il corrimano che accompagna al sottopasso verso il binario due è a terra: “Mancano due viti e continua a staccarsi”, avverte una persona. Già al pomeriggio arriva un operaio, che lo rimette in sesto. Tutto a posto? “No – riferisce la tuta blu – Non sarà semplice”, è la risposta sibillina.