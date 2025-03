Quotidiano.net - Una Dedica alla prosa di Abdolah. Ponte fra Oriente e Occidente

Da oltre vent’anni sulle orme di Kader. È così che mi sono sempre sentita: una traduttrice che segue il suo autore passo dopo passo su un sentiero che non sa dove la porterà. Credo sia un privilegio raro accompagnare uno scrittore dagli esordi finomaturità ascoltandone la voce mentre il disegno del suo volto prende forma. È un viaggio segreto e prezioso, in cui si condivide quanto di più intimo gli esseri umani posseggano: le parole attraverso cui prendono vita storie che esprimono il genio della creatività umana. Come per un viaggio, ci si accinge all’avventura di un nuovo libro con trepidazione, nella consapevolezza che le parole che si prenderanno in mano sono ad alto peso specifico, l’espressione dell’urgenza che muove lo scrittore, e, nel caso di, anche la testimonianza viva del suo dolore, delle sue speranze, di ciò per cui, scrivendo, continua a lottare.