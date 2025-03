Lanazione.it - Una biblioteca per Giulia. L’appello delle libraie pratesi per la Fondazione Cecchettin

Sono pagine speciali perché spargono semi di cura, gentilezza e rispetto reciproco mentre toccano i temi del corpo, dell’universo femminile, della relazione con gli altri. Leggerle in classe può aiutare a combattere gli stereotipi di genere. Arriveranno anche da Prato i libri che andranno a comporre lain memoria di(foto) la studentessa vittima del femminicidio che nel novembre 2023 scosse l’Italia. La libreria "Le storie della Mippa" (in zona La Querce, in via Firenze), insieme ad altre attività del circuito Cleio di cui fa parte, si è impegnata a donare i libri che verranno utilizzati dallanegli incontri con le scuole e che potranno rimanere poi a disposizioneclassi partecipanti. Piccoli gesti che fanno la differenza e che vanno oltre la semplice donazione cui è possibile prendere parte fino al 31 marzo: "Le storie della Mippa" s’impegna infatti anche a far conoscere alcuni di questi titoli, selezionati dalle case editrici insieme alla rivista Andersen (170 quelli presenti in bibliografia), materiale prezioso per i progetti di sensibilizzazione dellanelle scuole contro la violenza di genere.