Un viaggio intimo tra radici ed emozioni | A Ovest della Felicità di Berenice d’Este

Il romanzo “A” di, segnalato con menzione, diploma d’onore e medaglia al Premio “Alda Merini” 2023 di Imola (BO) nella categoria Narrativa inedita, ha catturato l’attenzionecasa editrice torinese Neos Edizioni, che ha deciso di darlo alle stampe.Il romanzo, in libreria dallo scorso dicembre, racconta la storia di un amore contrastato a causa del pregiudizio: un Romeo e una Giulietta contemporanei, fatti l’uno per l’altra ma separati dal preconcetto sociale e razzialecomunità. La protagonista, la giovane Lietta, torna al suo paese di origine, in un’isola del Sud Italia dove il tempo sembra essersi fermato, per riaprire l’antica casa dove i genitori avevano vissuto, prima di trasferirsi per sempre in una metropolipenisola. Lietta ritrova vecchie amiche, e quella lentezza di vita che aveva dimenticato nelle frenesie quotidianegrande città.