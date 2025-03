Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, anticipazioni UPAS: Ferri, Marina e Ciro, una lotta per salvare i cantieri

La crisi deiGagliotti sta assumendo proporzioni preoccupanti. Robertosente la pressione sulle spalle e decide di rivolgersi a Gennaro per un prestito. Tuttavia, l’idea non è gradita a, che teme ripercussioni negative sia sul piano economico che personale. Quando Roberto esembrano ormai in procinto di ottenere il sostegno di . L'articolo Unal, unaperè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.