Un ponte blu per le trote . Nasce il sentiero-mappa

di Sonia Fardelli PRATOVECCHIO STIA Un "" nell’Arno per consentire alledi muoversi liberamente nel fiume, garantendo così loro la possibilità di riprodursi e in alcuni casi anche la sopravvivenza. E’ un corridoio lungo circa 12 metri che ha eliminato gli ostacoli artificiali che interrompevano il percorso migratorio di molte specie ittiche, tra cui appunto anche le famosedel Casentino. L’operazione è stata portata avanti dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, grazie anche ad un accordo sottoscritto con la Regione Toscana, che ha permesso di investire i 10 mila di oneri ittiogenici, dovuti per legge. Il ripristino di una soglia in massi ciclopici, rinforzata con soglia in cemento, si è accompagnato alla creazione di un corridoio, lungo circa 12 metri, per eliminare gli ostacoli artificiali che interrompevano il percorso migratorio di molte specie.