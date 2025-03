Ilgiorno.it - Un milione di euro per i bus. Il Covid e i danni ai trasporti: ecco i fondi della Regione

Leggi su Ilgiorno.it

Intanto arriverà poco meno di undidallaper compensare le perdite legate agli anni del. Questo in attesa che in primavera scatti la nuova gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio, un passaggio che dovrebbe servire a migliorare la situazione dei bus che percorrono le strade brianzole.in arrivo da Palazzo Lombardia a sostegno del sistema di trasporto pubblicoBrianza: la Giunta ha appena destinato un contributo di 30 milioni e 747milaall’Agenzia Tpl del bacinocittà metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia per controbilanciare le perdite di ricavi subite dal settore negli anni 2020-2021 e nel primo trimestre del 2022 a seguito dell’emergenza. La ripartizione esatta deiè ancora da definire, ma in base ai precedenti, spiegano dall’Agenzia Tpl, "la quota di competenza dei servizi di Monza e Brianza dovrebbe essere di poco inferiore a un".