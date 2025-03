Lanazione.it - Un incrocio pericoloso. Sos da via Garcigliana: oltre settecento firme

Le Querci, 13 marzo 2025 – “Chiediamo con urgenza l’attivazione di un tavolo tecnico per trovare soluzioni alla pericolosità dell’con via”. Lo chiedono i cittadini de Le Querci, costituiti in comitato spontaneo, raccogliendo 766per chiedere che sia messo in sicurezza l’di viacon la Statale 719, più conosciuta come Superstrada Pistoia-Prato. Nel testo che accompagna la petizione si mette in evidenza la pericolosità dell’con via, confermata da incidenti con lesioni gravissime e almeno tre morti, il più recente a novembre 2024, quando perse la vita un motociclista di 57 anni. “Ci sono poi i sinistri senza lesioni – rilevano i cittadini – che si verificano anche con cadenza settimanale, che hanno coinvolto diversi di noi firmatari della petizione”.