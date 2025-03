Metropolitanmagazine.it - Un film sugli Oasis verrà girato durante il loro nuovo tour

Il gruppoha annunciato giovedì cheprodotto unin occasione deldi reunion della band di quest’anno, creato e prodotto da Steven Knight (il creatore di Peaky Blinders) e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace. Non sono state fornite informazioni sulla natura del, ma il fatto che Southern e Lovelace abbiano diretto un documentario/concerto per gli LCD Soundsystem, “Shut Up and Play the Hits”, porta a pensare che sarà di natura simile. Il progettosarà prodotto da Magna Studios, con Sam Bridger e Guy Heeley come produttori e Marisa Clifford e Kate Shepherd come produttori esecutivi. Sarà distribuito da Sony Music Vision. Ildegliinizierà il 4 luglio a Cardiff e durerà fino a novembre toccando anche l’Italia.Non è ancora prevista una data d’uscita del, che sicuramente arriverà diversi mesi dopo la fine del