Un esposto per far cadere il Comune

Uno scontro sempre più acceso tra alcuni chioschisti e l’amministrazione comunale di Rimini ha portato alla presentazione di unche chiede lo scioglimento del Consiglio comunale e la decadenza del sindaco Jamil Sadegholvaad. A firmarlo è l’avvocato Vincenzo De Michele (foto) di Foggia, che ha inviato il documento a numerose istituzioni, tra cui la Presidenza del Consiglio, il Parlamento, ministeri e procure, sollecitando un intervento immediato per far luce sulla gestione amministrativa del. L’, composto da 63 pagine, si fonda su due principali argomentazioni. La prima riguarda la richiesta al Prefetto di Rimini e al Ministero dell’Interno di attivare il procedimento di scioglimento del Consiglio comunale, facendo riferimento agli articoli 141 e 143 del Testo unico degli enti locali (Tuel), che disciplinano lo scioglimento per gravi violazioni di legge o per ingerenze illecite.