Anteprima24.it - Un defibrillatore in dotazione alla Municipale: strumento utile per salvare vite umane

Tempo di lettura: 2 minutiUnsalvavita fondamentale contro le patologie cardiache, è ora indi una auto di servizio della Polizia. L’apparecchio è stato donato dall’Asia agli uomini di Giuseppe Vecchio e consentirà loro di far fronte ad un malaugurato caso di necessità purtroppo non rari. Per consentire agli operatori di Polizia di utilizzare ilin modo appropriato la Misericordia del presidente Angelo Iacoviello ha svolto un corso formativo cui hanno preso parte in 30. E già dgiornata in oggi questopotrebbe essere usato in caso di necessità.La donazione è avvenuta questa mattina nella sede del Comando della Polizia. Intanto il prossimo 18 maggio ci sarà una giornata di Formazione al Corso Garibaldi per tutti i cittadini con il supporto di Misericordia e Croce Rossa.