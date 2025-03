Secoloditalia.it - Un argine a chi vuole una Ue “dispettosa” con gli Usa: l’astensione di FdI sull’Ucraina spiegata bene

Leggi su Secoloditalia.it

Un classico caso di dito e luna. È quello scatenato daldi FdI, insieme ad Ecr, sulla risoluzione del Parlamento europeo sul sostegno all’Ucraina. Le cronache del giorno dopo si concentrano sul fatto che quella scelta sarebbe divisiva e in controtendenza rispetto al consolidato appoggio che l’Italia, il suo governo e la destra che lo guida hanno sempre garantito a Kiev. Si concentrano insomma sul dito, mancando completamente la traiettoria che indica. Vale a dire il richiamo a tenere insieme le prospettive europee con quelle americane, a vantaggio di Kiev e della stessa Europa. La risoluzione, passata grazie ai voti della cosiddetta maggioranza Ursula, conteneva al suo interno un improvvido slittamento dal sostegno all’Ucraina alla condanna delle azioni degli Usa, per di più in un momento in cui Kiev e Washington non solo hanno ripreso a parlarsi ma con il vertice di Gedda hanno trovato un accordo che dà nuovo slancio ai negoziati e mette la Russia all’angolo.