Un ammasso di rifiuti davanti al box. Il caso dell’anziana “prigioniera “

Problemialle case popolari di via Pellegrini 17, a Cederna (Cantalupo). Soprattutto per una signora che si trova con il box inagibile per gli sversamenti abusivi – costituiti da un accumulo di masserizie, tra cui tavoli, sedie, scaffali, mobili, e addirittura uno scooter rotto – accantonati proprio di fronte alla porta basculante del suo garage. "Oramai sono quasi tre mesi che c’è questa situazione - denuncia Michele Quitadamo, responsabile per il diritto all’abitare di Asia Usb Monza -, e ancora non si riesce nemmeno a capire chi debba intervenire. In un primo momento gli uffici comunali e l’amministratore condominiale mi hanno rimandato ad Aler, la quale mi ha rimandato all’amministratore che ancora mi ha detto di tornare al Comune". "Un continuo ping pong che per ora ha il solo esito che l’diresta lì e, anzi, continua ad espandersi - commenta ancora il sindacalista -.