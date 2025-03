Liberoquotidiano.it - "Un altro profilo di Dna". Garlasco, non solo Stasi e Sempio? Cosa trapela da ambienti investigativi

Dietro la riapertura dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, la 26enne trovata morta nella sua casa anel 2007, c'è ancora il Dna isolato intorno alle unghie della vittima. Si tratta di un"degradato per un confronto" secondo il genetista dell'epoca Francesco De Stefano. Mentre per gli esperti incaricati adesso dalla procura di Pavia, ilnonsarebbe utilizzabile ma anche compatibile con Andrea, amico del fratello di Chiara, Marco Poggi. Gli stessi esperti, però, non escludono la presenza di un secondodi Dna. Al momento l'unico colpevole dell'omicidio della ragazza è il suo fidanzato dell'epoca, Alberto, condannato a 16 anni. L'ex studente della Bocconi, però, si è sempre professato innocente., invece, aveva 19 anni quando Chiara è stata uccisa.