Un altro caso Satnam nell’Italia dalla memoria corta

Abbiamo dimenticato in fretta la morte diSingh, il bracciante di nazionalità indiana scomparso a Cisterna di Latina il 19 giugno 2024 dopo essere stato abbandonato davanti alla sua abitazione privo di un braccio, perso mentre stava lavorando e gettato in una cassetta della frutta. Il processo a carico di Antonello Lovato, l’imprenditore co-titolare dell’azienda presso cuilavorava (in nero e pagato 4 euro l’ora) che dovrà ora rispondere dell’accusa di omicidio doloso, è iniziato a gennaio. Come si dice in questi casi: la giustizia farà il suo corso. Ma proprio mentre il nuovo rapporto dell’Osservatorio di Vega Engineering rivela che da inizio 2025 sono morte sul lavoro 60 persone, 15 in più dell’anno scorso (+33,3%), da Leinì, comune di poco più di 16mila anime in provincia di Torino, arriva un”.