.com - Umberto Tozzi, nuovi live estivi per L’ultima notte rosa – The Final Tour

Leggi su .com

A grande richiesta si aggiungono a luglio e agosto 12de– ThediProsegue con grande successo ilteatrale die a grande richiesta si aggiungono a luglio e agosto 12de– The, lanée mondiale in 4 continenti. Le nuove tappe saranno il 10 luglio Piazza Castello a Marostica (Vicenza), il 13 luglio a Villa Manin a Codroipo (Udine), il 21 luglio all’Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli (Pisa), il 23 luglio in Piazza Garibaldi a Cervia (Ravenna), il 26 luglio al Foro Boario di Ostuni (Brindisi), il 28 luglio all’Arenile del Porto di Peschici (Foggia), il 29 luglio al Porto Turistico di Pescara, il 13 agosto in Piazza Europa a La Spezia, il 18 agosto Il Teatro dei Ruderi di Diamante (Cosenza), il 21 agosto l’anfiteatro Porto Turistico di Maiori (Salerno), il 23 agosto il Teatro Antico di Taormina e il 29 agosto il Forte di Bard (Aosta).