ULTIM’ORA – Romano | Accordo verbale con il Napoli azzurri vicini alla sorpresa della Serie A

Fabrizioha lanciato sul suo profilo ufficiale X un’, a, riguardante il mercato del: la società azzurra avrebbe messo gli occhi sulla rivelazione del campionato diA.In casa, la parola chiave è programmare il futuro. Già, perché se da una parte c’è la consapevolezza che davanti si ha un’occasione davvero importante, con una lotta allo Scudetto che vede la squadra di Antonio Conte fortemente coinvolta insieme a Inter e Atalanta, da una parte c’è anche la necessità di guardare anche al futuro. D’altronde, il mercato estivo non è poi così lontano ed è risaputo che i partenopei debbano rinforzarsi, in vista dell’ormai scontato ritorno nelle competizioni europee.Anche per questo, il direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, è al lavoro per cercare di portarsi avanti con il lavoro.