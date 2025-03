Notizie.com - Ultim’ora Campi Flegrei, perché i terremoti sono “diversi” dal passato: “Valutare il piano bradisismico. Eruzione? Non possiamo prevederla”

“A volte si fa confusione tradi emergenzavulcanico. Il primo prevede provvedimenti, per rischi legati aed emissioni di gas, per un’area ristretta dove vivono 80mila persone. Va subito valutato se è il caso di applicarlo”.passate appena poche ore dall’ennesimo terremoto che questa notte ha sconvolto la popolazione dell’area deie delle città di Pozzuoli e Napoli. Al lavoro cile squadre di soccorso, ricercatori ed istituzioni. L’obiettivo è mettere in sicurezza i cittadini e dare loro risposte.Cosa fare adesso di fronte al fenomeno del bradisismo che non accenna a rallentare? In esclusiva per Notizie.com abbiamo provato a fare il punto della situazione con il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, primo ricercatore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).