Ultimatum dei mediatori ad Hamas | Accettate la proposta di Tel Aviv

Il tempo per trovare un accordo che eviti il ritorno ai combattimenti nella Striscia di Gaza sta per scadere. Ne sono ben consapevoli idel Qatar, che insieme ai colleghi di Egitto e Stati Uniti stanno facendo il possibile per scongiurare una ripresa delle ostilità, definita “catastrofica”.Proprio per questo, in accordo con l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, i negoziatori, secondo quanto riportato dal notiziario di Channel 12, stanno facendo pressione suaffinché accetti le rigide condizioni imposte dal primo ministro Benjamin Netanyahu, sottolineando che “questa è la vostra ultima possibilità di impedire che Israele ricominci la guerra a Gaza”.Si tratta di un vero e proprio, con cui ichiedono al movimento palestinese di accettare ladi Tel, che prevede il rilascio di altri 10 ostaggi israeliani in cambio di una tregua di 60 giorni, senza però alcun ritiro dell’esercito israeliano (IDF) né garanzie sulla stabilizzazione del cessate il fuoco in una pace definitiva.