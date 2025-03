Ue Serra | sabato grande polis di diversi che spero si sopportino

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 13 mar. (askanews) – “Il fatto ci sia la possibilità di una piazza plurale non mi preoccupa, mi farebbe piacere, vuol dire che ci troviamo tutti intorno a un sentimento europeo, a domande e necessità” anche se “le risposte non sono univoche”. Lo ha detto Michele, giornalista di Repubblica, nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione diin piazza del Popolo a Roma. “Sarà unadichesi, sul palco saranno rappresentate diverse idee di Europa ma tutte europeiste”, ha specificato. Intervenendo insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri,ha sottolineato laadesione dei sindaci alla manifestazione “anche qualche sindaco di centrodestra a dimostrazione che in questo momento l’argomento Europa è sentito”.