Ue Procaccini Primi 100 giorni Commissione diversi da 5 anni fa

STRASBURGO (ITALPRESS) – "In questi100della nuovaVon der Leyen, ci siamo occupati dicompetitività e rilancio della crescita economica, mentre nei100della scorsa legislatura parlavamo di come appesantire la competitività europea. In realtà sono passati solo 5, ma fanno capire come sia cambiata, dal nostro punto di vista in meglio, la politica europea". Lo ha dichiarato, a Strasburgo, il co-presidente dei Conservatori al Parlamento europeo, Nicoladi Fratelli d'Italia.