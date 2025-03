Lettera43.it - Ue, fermati lobbisti di Huawei sospettati di aver corrotto degli europarlamentari

Un’importante operazione della polizia giudiziaria belga ha portato all’arresto di diversilegati al gigante delle telecomunicazioni. All’alba del 13 marzo, circa cento investigatori hanno effettuato una serie di perquisizioni a Bruxelles, in Vallonia e nelle Fiandre, su mandato del giudice istruttore e della procura federale. Secondo quanto reso noto dalle autorità, le persone fermate sono sospettate diex e attuali parlamentari europei per favorire gli interessi dell’azienda in Europa. L’inchiesta, denominata Generazione, ha tra i principali indagati Valerio Ottati, 41enne belga-italiano, che ha iniziato a lavorare pernel 2019 dopo un decennio come assistente di due eurodeputati italiani.Logo(Getty).Le indagini: la corruzione si sarebbe praticata regolarmente dal 2021 a oggi«La corruzione sarebbe stata praticata regolarmente e in modo molto discreto dal 2021 a oggi, sotto le mentite spoglie di attività di lobbying commerciale e assumendo varie forme, come regali, spese di vitto e di viaggio, o inviti regolari a partite di calcio», ha dichiarato la procura federale, senza però menzionare esplicitamente